'Ndrangheta, doppia operazione delle forze dell'ordine in Calabria: 40 arrestati

EMBED

(LaPresse) Due operazioni delle forze dell'ordine in Calabria contro la 'ndrangheta. A Reggio Calabria polizia e carabinieri, in un blitz congiunto, hanno arrestato 17 persone per associazione mafiosa, omicidio, detenzione di armi, estorsione, usura e altri reati. Nelle indagini ricostruito il ricorso ad atti intimidatori per l’imposizione del controllo del territorio e un diffuso sistema estorsivo, nonché l’ampia disponibilità di armi. 22 invece gli arresti a Catanzaro: le ipotesi di reato sono di associazione di tipo mafioso armata, concorso esterno in associazione mafiosa, e altri reati, anche aggravati dalle modalità e finalità mafiose.