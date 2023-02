'Ndrangheta, riportato in Italia Antonio Strangio

(LaPresse) - Riportato in Italia Antonio Strangio, il latitante di 'ndrangheta che era stato fermato a Bali dalla polizia indonesiana lo scorso 2 febbraio. Viveva in Australia dal 2016: si tratta del quarantatreesimo criminale catturato nel mondo in meno di 3 anni grazie alla strategia promossa dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza italiana insieme ad Interpol con il progetto I Can (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta).