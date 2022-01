No green pass, a Milano il Nobel medicina Montagnier: «Vaccini favoriscono altre infezioni»

(LaPresse) «Questi vaccini non proteggono ed è quello che sta venendo fuori piano piano. È riconosciuto da tutti oggi, non sono gli esperimenti ma anche i malati hanno scoperto che il vaccino non funziona. Invece di proteggere favoriscono altre infezioni». Lo ha detto Luc Montagnier, virologo francese, premio Nobel per la medicina nel 2008, in piazza a Milano per la manifestazione No green pass organizzata da Italexit di Gianluigi Paragone. «La proteina utilizzata nei vaccini in realtà è tossica», ha aggiunto.