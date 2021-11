No green pass, due arrestati a Milano

Due arrestati, quattro denunciati e una trentina di identificati a Milano: questo il bilancio del 17esimo sabato di proteste no green pass in Italia. Nel capoluogo lombardo tensione quando i manifestanti hanno raggiunto piazza Duomo. Nelle altre città, da Roma a Firenze, da Gorizia a Napoli, scarsa partecipazione, complice anche la circolare del Viminale che ha imposto il divieto di cortei nei centri cittadini. «Dobbiamo insistere sulle vaccinazioni per non far risalire la curva», ha detto il presidente dell'Iss Brusaferro in un'intervista, sottolineando come il Paese e l'Europa siano in una fase di deciso aumento dei contagi.