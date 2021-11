No green pass, flop a Roma: 1500 manifestanti attesi, erano 400

(LaPresse) Al Circo Massimo a Roma oggi sono arrivati circa 400 manifestanti No Green Pass, secondo fonti della Questura di Roma. Alla protesta erano attese circa 1.500 persone. Oltre alle mamme, preoccupate per l'estensione del vaccino, e a un folto gruppo di studenti, era presente anche una delegazione di Forza Nuova, che ha chiesto di liberare i leader Roberto Fiore e Giuliano Castellino, arrestati dopo l'assalto alla sede della Cgil. «Chiedo scusa ai giornalisti offesi, non offendiamo i lavoratori: hanno direttive sbagliate, come quando si spara sulla folla inerme», hanno detto dal palco. «Ci hanno messo la museruola, ci hanno discriminati», ha aggiunto.