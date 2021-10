No green pass, Mattarella: «Proteste che addolorano e creano tristezza in un momento di ripartenza»

(Agenzia Vista) Pisa, 18 ottobre 2021

«La condizione economica del Paese è in crescita, ai massimi nell’Unione europea. Le prospettive sono incoraggianti. Il Paese è ripartito. E lo dobbiamo alla scienza. Siamo in un momento irripetibile, grazie alla scienza, alle vaccinazioni e alle risorse dell’Unione europea. Abbiamo di fronte la possibilità irripetibile di innovare il nostro Paese. Per questo sorprende e addolora che ora, che ci troviamo in ripresa, esplodono violenze e contestazioni, quasi a voler ostacolare la ripresa del Paese. Sono comportamenti che creano tristezza, non molto allarme», così il Presidente della Repubblica Mattarella all'Unniversità di Pisa.

