No Green pass, il movimento studentesco a Milano: «Strumento politico, non sanitario»

(LaPresse) Cori, striscioni e cortei nel chiostro dell'Università Statale di Milano. Un centinaio di studenti e attivisti del Movimento Studentesco ha dato vita un presidio dentro e fuori l'ateneo, per protestare contro l'estensione del certificato verde a tutti i luoghi di lavoro e alle aulee di università: «Non siamo né fascisti né no vax, siamo studenti contro il green pass. È uno strumento politico e non una misura sanitaria che divide e discrimina lavoratori e studenti», spiega uno dei portavoce, a cui fanno eco i cori della folla: «Giù le mani dall'istruzione».