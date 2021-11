(LaPresse) Stefano Puzzer, leader dei portuali di Trieste in trasferta a Roma, ha lasciato piazza del Popolo ma il popolo no green pass è rimasto. Cori e canti contro i giornalisti e il governo, striscioni e volantini per chiedere libertà. Puzzer ha dato a tutti appuntamento per domani mattina, sempre a piazza del Popolo, «perché la protesta prosegue».