Nubifragi, le regioni più a rischio: ecco perché dovremmo abituarci al maltempo

Il ciclone Circe ha raggiunto l'Italia, interessando principalmente le regioni del Centro Nord. Le previsioni meteo per venerdì 4 agosto indicano temporali di forte intensità, con rischio di grandinate. Di conseguenza, la Protezione Civile ha emesso avvisi di allerta meteo di colore arancione e giallo per alcune zone del paese. L'allerta meteo arancione riguarda la Lombardia e le Marche, mentre l'allerta meteo gialla copre territori di Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Per il Friuli Venezia Giulia, è stata emessa solo un'allerta gialla per il rischio idrogeologico. Il ciclone Circe porterà un peggioramento delle condizioni meteo sul Centro-Nord Italia, con un generale calo delle temperature fino a 10 gradi centigradi, influenzato dalle correnti fredde del Nord Europa.

