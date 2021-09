(LaPresse) - «Nucleare? Oggi parlo di altre cose, ho detto quello che dovevo dire, bisogna solo studiare». Così il ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani a margine di un incontro al Salone del Mobile a Milano. «È legittimo non voglia rispondere a queste cose se no si parla solo di questo, non è l'argomento di oggi», ha concluso il ministro.