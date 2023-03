Nuovo attacco degli hacker russi a siti italiani

Ancora attacchi hacker contro siti istituzionali in Italia. I pirati informatici hanno tentato di colpire i ministeri dei Trasporti e di Economia e Finanze e il commissariato online della polizia postale. Gli attacchi sono falliti, mentre è stato sabotato il portale dell'Atac, l'azienda romana per la mobilità. Gli investigatori della Postale che hanno schermato le offensive non hanno dubbi: gli attacchi sono di matrice russa. Ma, sottolineano, non è in discussione la sottrazione di dati sensibili. I cybercriminali puntano a saturare la funzionalità di alcuni servizi.