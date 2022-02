Obbligo over 50, #ioapro inaugura raccolta fondi per i lavoratori sospesi

(Agenzia Vista) Roma, 16 febbraio 2022

L'associazione #ioapro, da sempre contraria all'obbligo di Green pass, ha inaugurato una raccolta fondi per i lavoratori over 50 sospesi dal lavoro per non essersi vaccinati. ecco il messaggio lanciato sui social: «Abbiamo aperto un c/c a sostegno dei lavoratori sospesi a causa dell'obbligo vaccinale. Tutti possono fare una donazione libera. Chi è stato sospeso ed ha bisogno di un aiuto economico, può inviare mail allegando documentazione a: ioapro2023@gmail.com».

#ioapro

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it