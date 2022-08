Obbligo scolastico da infanzia a maturità, Letta contestato a Rimini: «Per me è fondamentale»

(Agenzia Vista) Rimini 23 agosto 2022

«Secondo me dobbiamo rendere obbligatoria la scuola d’infanzia e allungare l’obbligo scolastico fino alla maturità, sono due scelte importanti e fondamentali. Così come far sì che la scuola d’infanzia sia gratuita, un impegno che fa la scuola il centro dell’investimento che abbiamo davanti». Lo ha dichiarato il segretario del Partito democratico Enrico Letta durante il Meeting di Rimini.

Youtube Meeting Rimini

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it