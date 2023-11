Omicidio Cecchettin, Turetta incontra i genitori in carcere

Oggi l'incontro in carcere tra Filippo Turetta e i suoi genitori. Il 22enne, reo confesso dell'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, è rinchiuso nella Casa circondariale di Verona da quando è stato estradato dalla Germania e, al momento, si trova nel reparto infermeria. Ieri, prima dell'interrogatorio di garanzia, Turetta ha fatto dichiarazioni spontanee, confermando di aver commesso l'omicidio, dicendosi dispiaciuto per la tragedia causata e di non volersi sottrarre alle sue responsabilità. Poi, davanti alle domande della gip, si è avvalso della facoltà di non rispondere.