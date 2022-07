Omicidio Macerata, la polizia: «Nessun odio razziale, ma futili motivi»

(Agenzia Vista) Ancona, 30 luglio 2022

«Le indagini sono in corso, ma la situazione è abbastanza chiara. Il tutto nasce da una lite per futili motivi. La vittima chiedeva l'elemosina. Escludiamo l'elemento razziale». Lo hanno detto hanno detto il dirigente della Squadra Mobile di Macerata Matteo Luconi e quello del commissariato di polizia di Civitanova Marche Fabio Mazza, durante una conferenza stampa sull'omicidio di Alika Ogorchukwu avvenuto a Civitanova Marche, in provincia di Macerata.

Courtesy Ètv Marche

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev