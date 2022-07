Omicidio Willy Duarte, ergastolo ai fratelli Bianchi

(Lapresse) Ergastolo per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, condannati in primo grado per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. È la sentenza del processo che si è tenuto davanti alla Corte d'Assise di Frosinone. 23 anni di carcere per Francesco Belleggia e 21 per Mario Pincarelli. Alla lettura della sentenza, gli imputati si sono messi a urlare in Aula. Willy Duarte è stato pestato a morte a Colleferro nel settembre del 2020. «Condanna giusta, ma il dolore è infinito», ha detto il padre di Willy. I legali dei fratelli Bianchi parlano invece di «sentenza mediatica» e annunciano ricorso.