Operazione alto impatto: 10 arresti a Foggia

(LaPresse) Prosegue l'operazione alto impatto delle forze dell'ordine in provincia di Foggia, in Puglia, contro la criminalità organizzata definita dopo la visita della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. La polizia ha arrestato 10 persone, tra cui i componenti di una banca dedita a furti e rapine e una donna accusata di aver spedito droga a un detenuto ristretto in carcere. I provvedimenti riguardano foggiani di età compresa fra 23 e 65 anni e scaturiscono dalle condanne definitive a conclusione del processo nato dall'inchiesta Cavallo di troia del 2019. Tra gli arrestati, cinque sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e rapine ai danni di esercizi commerciali.