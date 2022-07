(LaPresse) Operazione antidroga a Messina, eseguite 18 misure cautelari. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dall’inchiesta è emersa l’esistenza di un gruppo criminale che aveva quasi interamente monopolizzato l’approvvigionamento, nella città di Messina, di cocaina che poi veniva spacciata al dettaglio nella stesso capoluogo di provincia. La droga, da immettere nella piazza messinese, era venduta da un esponente di spicco della famiglia Nirta, ai vertici della ‘ndrangheta calabrese. Particolarmente ingegnose erano le modalità di trasporto dello stupefacente dalla Calabria a Messina in quanto, per sfuggire a eventuali controlli, gli indagati utilizzavano autovetture modificate in alcune parti della carrozzeria, per ricavarne appositi nascondigli (doppi fondi) ove occultare la sostanza illecitamente trasportata.