Oristano, 92 denunce per pescatori: indennizzi senza averne diritto

(LaPresse) Novantadue denunce da parte della guardia di finanza contro pescatori sardi. Avrebbero incassato oltre un milione e mezzo di euro di indennizzi per il blocco della pesca in mare a causa delle esercitazioni militari nel periodo tra il 2015 e il 2019 al poligono di Capo Frasca, nell'Oristanese, ma in realtà non avrebbero mai raggiunto il mare. Si sarebbero fermati nello stagno e in laguna e non sarebbero mai arrivati in quell'area in mare aperto: la scoperta dall’analisi dei documenti, che attestavano la tracciabilità del pescato fino alla consegna ai venditori al dettaglio.