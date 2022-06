Oristano, oltre 30 anni di evasione: sequestro di beni per 16,7 milioni di euro a imprenditori

(LaPresse) La Guardia di Finanza di Oristano ha eseguito un decreto emesso dal Tribunale di Cagliari - I Sezione penale, finalizzato al sequestro di immobili, terreni, partecipazioni societarie e relativi complessi aziendali, automezzi, altri beni di lusso e rapporti finanziari e bancari per un valore di oltre 16,7 milioni di euro nei confronti di un gruppo imprenditoriale operante in Sardegna, facente capo ad una famiglia residente nell’Oristanese, attivo in vari settori, prevalentemente in quello del commercio all’ingrosso di alimenti surgelati. Si tratta dell’esecuzione di una misura di prevenzione patrimoniale: dalle lunghe indagini è emerso come gli interessati, grazie alla sistematica e reiterata evasione delle imposte accertata nel corso di apposite verifiche fiscali in merito svolte, abbiano, in oltre 30 anni, accumulato ricchezze illecite con conseguente tenore di vita sproporzionato rispetto ai profili reddituali dichiarati.