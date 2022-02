Palermo: giovane aggredito in centro, il pestaggio ripreso dalle telecamere

(LaPresse) Violenta aggressione nel centro di Palermo, interrotta dal tempestivo intervento dei carabinieri. La vittima è un ragazzo che è stato preso a pugni e calci e colpito con una bottiglia di vetro da altre tre persone, in mezzo alla strada, in piena notte e davanti ad alcune telecamere di sorveglianza. I responsabili sono stati sorpresi da una pattuglia di militari impegnati nell'attività di controllo del territorio: uno di loro è stato subito catturato, gli altri due, riusciti a fuggire, sono stati arrestati successivamente grazie alle indagini condotte dalle forze dell'ordine. Sono tre ragazzi di 22, 25 e 30 anni, finiti ai domiciliari col braccialetto elettronico. La vittima, portata in ospedale, è stata medicata riportando 12 giorni di prognosi.