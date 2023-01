Palermo, in migliaia ai funerali di Biagio Conte Sottotitolo: Ultimo saluto al missionario dei poveri scomparso a 59 anni Categoria: Cronache (LaPresse) - Migliaia di persone hanno partecipato nella cattedrale di Palermo ai funerali di Fratel Biagio Conte, morto a 59 anni per un tumore. Il missionario laico Fondò la Missione di Speranza e carità nel capoluogo siciliano per sostenere gli ultimi e i dimenticati dalla società. Nelle immagini il dolore del padre e della madre di Fra Biagio. «Un uomo che ha fatto della preghiera fiduciosa nel suo Dio la bussola, l'asse portante, la stella polare della sua esistenza. Ti ringraziamo per il dono che hai fatto alla città di Palermo, alla Chiesa e al mondo: il dono di un cristiano. Il dono di un fratello che ha creduto alla tua parola fino alla fine e fino in fondo», ha detto l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, nella sua omelia. Presenti il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla e il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.