Roma 01 Gennaio 2023

«Viva gratitudine esprimo al presidente della Repubblica italiana, onorevole Sergio Mattarella, invocando prosperità per il popolo italiano. Anche gli stessi desideri per il presidente del governo». Così Papa Francesco durante l’angelus per il nuovo anno affacciato su piazza San Pietro.

