Paragone: «Scommessa era superare soglia, speravamo in affluenza superiore»

(Agenzia Vista) Roma, 27 settembre 2022

«La nostra scommessa era di superare la soglia di sbarramento e speravamo in un'affluenza decisamente superiore. Non credo che alla fine sia un bene per la democrazia un'affluenza così bassa perché sono sicuro che c'è un paese che ha già capito come andranno a finire le cose nell'economia reale, è preoccupato e non trova nella proposta politica né una risposta né una spinta per andare al voto». Lo ha detto Gianluigi Paragone, leader di Italexit, dopo che il suo partito non ha raggiunto il quorum del 3% alle elezioni politiche.

Fb Paragone

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it