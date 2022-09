Parità di genere, Letta: «Nel Pd talenti sia maschili che femminili»

(LaPresse) «Non è vero che non c’è mai una donna, nel Pd una donna guida il gruppo alla Camera e una il gruppo al Senato. La campagna elettorale accanto a me la sta facendo una donna, Elly Schlein. Sono convinto che la nostra comunità mette in evidenza talenti sia maschili che femminili. C’è stato un problema ma oggi non c’è», dice Letta, a proposito della parità di genere in politica, intervistato dalla direttrice di LaPresse Alessia Lautone.