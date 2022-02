Parma: aggredirono dei 13enni a Collecchio, 5 minori destinatari della misura di permanenza in casa

(LaPresse) I carabinieri della compagnia di Salsomaggiore Terme hanno eseguito una misura cautelare della permanenza in casa su disposizione del Tribunale dei Minori di Bologna, nei confronti di 5 ragazzi di età compresa tra i 15 ed i 17 anni, alcuni già denunciati per altri reati. I giovani il 19 settembre, approfittando della confusione e dell’orario serale, avevano circondato e aggredito un gruppo di 13enni nei pressi delle giostre durante la sagra della Croce a Collecchio, tentando di sottrarre orologi e cellulari. Sono state analizzate ore di immagini estrapolate dalla videosorveglianza di tutta la zona e comparate con le descrizioni dei soggetti, fornite dalle vittime, con le foto ed i filmati di responsabili di simili episodi avvenuti in tutta la provincia. Alla fine l’attività di ricerca e analisi ha consentito di individuare il gruppo, composto dai 5 giovani, residenti tra Parma e Noceto. Il Gip, alla luce degli elementi indiziari acquisiti, ha disposto la misura cautelare della permanenza in casa senza possibilità di allontanarsi in assenza di specifica autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria.