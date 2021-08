Partito ultimo volo italiano da Kabul, Portolano (Covi): «In 14 giorni evacuati 4.890 profughi»

(LaPresse) - "Abbiamo portato ed evacuato in soli 14 giorni, in condizioni difficili, 4.890 cittadini afghani, tra cui molte donne e bambini". Così il generale Luciano Portolano, comandante del Covi, il Comando operativo di vertice interforze. "Abbiamo fatto il massimo. Nel pomeriggio è partito anche l'ultimo C130 con a bordo i militari italiani che sono stati impegnati in questa operazione, la Joint Evacuation Task Force. Con oggi termina l'impegno ventennale delle forze italiane in Afghanistan". Così il generale Luciano Portolano, comandante del Covi, il Comando operativo di vertice interforze. "Il mio pensiero va ai 54 caduti, alle loro famiglie, ai 723 feriti e alle vittime degli atti terroristici".