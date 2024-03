Pasqua, Sangiuliano al Colosseo: «Nel 2023 oltre 12 milioni di visitatori»

(LaPresse) Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, si è recato oggi, nel giorno di Pasqua, al Parco archeologico del Colosseo, accompagnato dalla direttrice Alfonsina Russo e dal direttore generale Musei, Massimo Osanna, e ha visitato l'Anfiteatro Flavio. «Nel 2023 i visitatori del Parco Archeologico del Colosseo sono stati 12.212.000 in crescita significativa rispetto ai 9.312.000 del 2022 con un incremento di circa il 24%», ha detto il ministro a margine della visita ricordando che i musei, in occasione del ponte pasquale, restano aperti. «In generale - ha aggiunto - abbiamo un incremento dei visitatori in quasi tutti i musei e dei parchi archeologici, ma il Colosseo spicca in questo dato insieme a Pompei e agli Uffizi».