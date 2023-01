Pd, Orlando: «Cambio del nome è sostanza, non forma»

(LaPresse) «Cambiare il nome del Partito Democratico in Partito del Lavoro non è solo un fatto di forma, ma anche di sostanza». Lo ha dichiarato l'ex ministro del Lavoro Andrea Orlando arrivando all'Auditorium Antonianum per l'Assemblea del Partito Democratico. «Significa richiamare la dimensione del lavoro e definire un campo di riferimento chiaro. Una discussione da fare insieme tutt'altro che banale», ha aggiunto Orlando.