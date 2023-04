Pd, Schlein: «Grande campagna nazionale su diritto alla casa»

(LaPresse) - «È la prima volta che in segreteria c'è una delega specifica per il diritto alla casa, messo a rischio anche dal fatto che il Governo ha tolto 330 milioni di supporto per l'affitto. È una scelta che non si spiega, viene da pensare che non capiscano le difficolta delle famiglie in questo momento di inflazione. Su questo tema stanno lavorando dei sindaci, Sala e Nardella, e lavoreremo con loro. Vogliamo fare una grande campagna nazionale del Pd sul diritto alla casa». Così la segretaria del Pd Elly Schlein a margine della segreteria in corso a Riano.