Pd, Schlein: «Io poca esperienza? Già 9 anni di battaglie politiche»

(LaPresse) Elly Schlein risponde a chi sottolinea la sua giovane età e la sua scarsa esperienza per la corsa alla segreteria del Pd. «Ho iniziato a fare politica nove anni fa, non sono pochi. Nove anni di carriera politica, militanza e battaglie nelle istituzioni», ha spiegata, durante il suo comizio a Hiroshima Mon Amour a Torino, la deputata dem che poi ha aggiunto: «Serve cambiare il gruppo dirigente ma con intelligenza: bisogna coniugare l'esperienza di chi queste battaglie le ha fatte nei decenni in cui non c'eravamo con la generazione che ha la freschezza di affrontare le sfide. Io sono orgogliosa di non essere mai stata una rottamatrice e sono contenta che i rottamatori sono andati altrove», ha concluso Schlein.