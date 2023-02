Pd, Schlein: «Nuova segreteria, nuovo metodo»

(LaPresse) Elly Schlein è la nuova segretaria del Partito democratico. Nella sede dei dem, a Roma, ha completato il passaggio di consegne con il suo predecessore Enrico Letta e ha ringraziato gli elettori, mostrando gli obiettivi della sua segreteria di partito. «Dopo la straordinaria partecipazione alle primarie vogliamo lavorare da subito per aprire il prima possibile il nuovo tesseramento», ha detto Schlein. «Già ci arrivano tanti messaggi. È un'occasione straordinaria per aprire le porte affinché il popolo delle primarie sia coinvolto sulla scelta della nuova segretaria ma anche per entrare pienamente a far parte di questa comunità democratica. Ci arrivano tanti segnali da luoghi diversi, da generazioni diverse, di grande voglia di costruire insieme. La responsabilità che sentiamo è di tenere insieme questa vivace comunità democratica. Tenere insieme le culture che hanno forgiato questo partito. Senza più rinunciare a una linea politica chiara e comprensibile. Sarà il nostro sforzo in questi primi giorni di lavoro che segnano il nuovo metodo, condiviso, plurale», ha aggiunto la neo segretaria del Pd.