Pd, Schlein: «Vengo da tre mesi complicati»

(LaPresse) Dieci donne e dieci uomini. Questa la scelta fatta da Elly Schlein per la segreteria del Pd. La leader dem ha annunciato la nuova squadra con una diretta sul suo profilo Instagram. «Non è mai facile fare delle scelte, questo è solo l'inizio. Una squadra molto solida, basata sul rinnovamento, sull'apertura, ma anche sulle competenze specifiche e preparata alle sfide che ci aspettano. Il giusto mix fra rinnovamento, apertura e solidità», ha detto Schlein, che poi si è lasciata andare a una confessione: «Vengo da mesi complicati sia professionalmente che per la vita privata. Abbiamo fatto due campagne di fila e mi prenderò anch'io qualche giorno per riposarmi, perché non mi sono fermata dal 26 febbraio. Per fare tutto il lavoro che ci aspetta con una squadra di grande qualità».