Perché Papa Francesco ha scelto la Basilica di Santa Maria Maggiore

Qualche tempo fa Papa Francesco ha riferito il luogo dove sarà sepolto e negli ultimi giorni ha aggiunto alcuni dettagli in più al riguardo. Ha rilasciato un'intervista esclusiva ad un'emittente messicana N+ e su X, la giornalista Valentina Alazraki, colei che ha realizzato il servizio, ha pubblicato un post al riguardo. Papa Francesco sarà sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Il luogo scelto non è insolito e non si tratta di un episodio unico in quanto vi sono sepolti anche altri pontefici che in passato hanno preferito una tomba diversa rispetto alle Grotte Vaticane. Papa Francesco ha deciso di essere sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore poiché devoto alla Vergine Salus Populi Romani. Infatti, la sua tomba sarà vicina all'icona della Salus che si trova nella Cappella Paolina, in fondo sulla sinistra, dove si trovano altri pontefici. Negli ultimi giorni Papa Francesco ha avuto nuovi problemi di salute. Infatti, il 12 gennaio 2024 avrebbe dovuto tenere un'udienza in Vaticano ma è stato costretto a rinunciare a causa della bronchite per cui si è dovuto fermare. Inoltre ha anche altri problemi respiratori. Nonostante la vecchiaia e problemi di salute, nell'intervista per l'emittente Messicana N+, il papa ha affermato che non ha nessuna intenzione di dimettersi. «Io chiedo al Signore di poter dire basta in ogni momento ma solo quando Lui vuole», ha riferito. Infatti, anche se le sue condizioni di salute non sono delle migliori non ha mai rinunciato al suo dovere. Papa Francesco è nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936. Ha, quindi, 88 anni. È figlio di emigranti piemontesi ed ha iniziato i suoi studi al seminario diocesano. Nel 1958 è entrato nella Compagnia di Gesù. Ha concluso la sua formazione in Cile e in Argentina e si è laureato in filosofia nel 1963. In passato è stato anche professore e rettore. Nel 2013 è stato eletto Pontefice.

Foto Shutterstock; musica Korben