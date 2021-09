Pil, Brunetta: «Con Draghi recupereremo in due anni quanto perso nel 2020»

(LaPresse) «Tutti i dati macroeconomici sono positivi e questo anche grazie alla manovra di politica economica più importante che è in atto che è il green pass, perché il green pass porta a un aumento dei consumi». Così il ministro della Pa, Renato Brunetta, a margine dell'Assemblea di Confcommercio rispondendo a una domanda sulla Nadef. «Avremo probabilmente un tasso di crescita anche più alto del 6% quest'anno e di quello cautelativamente previsto dal ministro Franco del 4,5%, verso il 5%. Quindi in due anni, con il 6-6,5% e 5%, recupereremo tutto quello che abbiamo perso nel 2020 e ci avvieremo presto verso il completamento del Pnrr in maniera stabile e sicura, con una crescita rafforzata», ha aggiunto Brunetta che ha poi concluso: «Questo è il merito di Draghi, del suo governo».