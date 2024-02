Pnrr, Meloni: «Altro che fanalino coda, primi a presentare obiettivi quinta rata»

(Agenzia Vista) Catania, 03 febbraio 2024 "Se tornassimo indietro ad un anno fa ricorderemmo tutti gli warning, gli allarmi lanciati sulla capacità e possibilità dell'Italia di essere adeguata nella spesa del Piano più grande d'Europa. Ricorderete che si metteva in discussione questa capacità dell'Italia. Oggi, e devo ringraziare il ministro Fitto, alla fine del 2023 abbiamo ottenuto il pagamento della terza rata, della quarta rata e presentato, per primi gli obiettivi della quinta tanto perchè dovevamo essere fanalino di coda". Così il presidente del consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento alla Gigafactory 3Sun di Enel a Catania. "E mentre facevamo questo lavoro, abbiamo chiesto e ottenuto la revisione del Pnrr". E "Non solo non stiamo perdendo le risorse ma stiamo rinegoziando il Pnrr per rendere quelle risorse più attinenti alle priorità che abbiamo". Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it