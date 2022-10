Pnrr, Meloni: «No scontro con Draghi»

«Sul Pnrr non c'è scontro tra me e Mario Draghi». Giorgia Meloni prova a fare chiarezza sulla presunta tensione di ieri tra lei e il presidente del consiglio in carica circa l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. «Il governo, però, scrive che entro la fine dell'anno noi spenderemo 21 miliardi di euro dei 29,4 che avevamo, e quindi noi lo diciamo con spirito costruttivo per dire che dobbiamo fare ancora meglio», ha precisato la leader di Fratelli d'Italia.