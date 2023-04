Pnrr, Meloni: «Non l'abbiamo scritto noi, lavoro certosino per rimodularlo»

(Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2023

«Il governo sta facendo un lavoro capillare, certosino, per rimodulare un Pnrr che non abbiamo scritto noi. Quello che noi stiamo facendo è cercare di renderlo compatibile con quello che era stato scritto, ma anche con le priorità nuove per la nostra nazione, a partire dal tema della sicurezza energetica». Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in collegamento video al comizio che chiude, a Udine, la campagna elettorale del centrodestra per le Regionali in Friuli-Venezia Giulia.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev