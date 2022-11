Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: una speciale lezione all'Università Iulm di Milano

Per celebrare l'attesissimo arrivo dei nuovi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, disponibili da oggi in esclusiva sulle console della famiglia Nintendo Switch, all'Università Iulm di Milano si è tenuta una speciale lezione dedicata al fenomeno Pokémon, per introdurre al meglio le incredibili avventure che attendono i fan di tutto il mondo, a cominciare dall'inedito e rivoluzionario open world. Che sia l'Accademia Arancia per Pokémon Scarlatto o l'Accademia Uva per Pokémon Violetto, l'ambiente accademico è stata una delle feature più apprezzate dai fan italiani. Ed è per questo che la Vgc University, che con i suoi corsi pratici e teorici forma da anni i migliori giocatori Pokémon dello Stivale, ha coinvolto le associazioni studentesche e le principali community dell'hinterland milanese per approfondire degli aspetti che mai prima d'ora erano stati presi in esame per una lezione universitaria davvero particolare.