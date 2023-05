Ponte Stretto, Salvini: lavori inizieranno nella prossima estate

Milano, 22 mag. (askanews) - «Da domani pomeriggio sarò in Aula da ministro e da senatore per il decreto Ponte: questa è la settimana in cui, Dio piacendo, c'è l'ok definitivo e poi si parte con la rimessa in bonis della società Stretto di Messina, che venne creata nel 1971. Io nacqui due anni dopo, sarà una soddisfazione vedere l'avvio dei lavori nell'estate dell'anno prossimo. Un progetto impegnativo e non semplice sarà il ponte a campata unica più lungo al mondo e questo sarà un motivo di orgoglio». Parla così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, alla presentazione a Catania dell'avvio lavori del nuovo itinerario della strada Statale Ragusa-Catania. «Il ponte sarà un'opera che vogliamo vedere con l'avvio dei lavori, con il coinvolgimento delle Regioni Sicilia e Calabria e degli Enti locali delle aree interessate, che dovrebbero vedere la luce nella prossima estate».