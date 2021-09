Potenza, fermate sei persone per sfruttamento del lavoro

(LaPresse) Operazione congiunta delle forze dell'ordine italiane e moldave per fermare una catena di sfruttamento sul lavoro: sei persone - cinque moldavi e un italiano - sono state fermate a Potenza con l'accusa di far parte di un'associazione a delinquere dedidata alla tratta di essere umani, allo sfruttamento del lavoro e all'intermediazione illecita. Secondo chi indaga, carabinieri, polizia moldava e da Europol, i sei coinvolgevano donne fragili e bisognose, spesso provenienti proprio dalla Moldavia, nel lavoro di badanti in Italia con paghe insufficienti, senza contratto e senza un alloggio dignitoso