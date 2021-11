Potenza: maxi blitz contro clan mafioso Martorano-Stefanutti

(LaPresse) Duro colpo della polizia di Potenza al clan mafioso dei Martorano-Stefanutti. Eseguite dall'alba di lunedì, 28 misure di custodia cautelare in carcere; nove misure di arresti domiciliari e un divieto di dimora nel territorio della provincia di Potenza. Sono indagati a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsioni, detenzione e porto illegale di armi da fuoco, danneggiamento seguito da incendio e altro, aggravati dall’agevolazione e dal metodo mafioso