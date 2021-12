Prima della Scala, Fontana: «Grazie a Mattarella, molto amico di Milano»

(LaPresse) «L'ultima Prima di Mattarella, che si è dimostrato molto amico e molto vicino a Milano e alla Lombardia. Lo ringraziamo per la sua presenza in generale e anche per quella di questa sera, che è una serata importante con cui si riapre con la Prima La Scala. Si cominciano a riassaporare le gioie di un po' di mesi fa. Adesso speriamo che i numeri vadano bene». Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana al suo arrivo alla Scala per la Prima che apre la nuova stagione della lirica.