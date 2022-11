Principe Harry, l'ennesima umiliazione: non era mai successo prima

Da quando il Principe Harry ha lasciato il Regno Unito, la sua reputazione, almeno nella terra natia, è andata scemando, e oggi – a pochi giorni dal Remembrance Day – è giunta una notizia che suona come l’ennesima umiliazione per il duca di Sussex. Il Giorno della Memoria in Inghilterra è una ricorrenza molto sentita, ha luogo l’11 novembre e rende omaggio alle vittime della Prima Guerra Mondiale (e non solo), terminata proprio in questa data nel 1918. Il Duca, che ha preso parte alla guerra in Afghanistan e prima della Megxit aveva conquistato numerosi titoli militari, ha sempre mostrato un certo attaccamento per quella parte della sua vita e adesso si ritrova lontano in California a far fronte ad una nuova beffa pubblica. Come riporta il Mirror, infatti, la Poppy Factory - una fabbrica che produce ghirlande commemorative da oltre 100 anni – ha rimosso dalla sua esposizione un tributo per il Giorno della Memoria posto da Harry.

