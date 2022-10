Puglia, blitz antidroga dei carabinieri: 15 arresti

(LaPresse) - Blitz in Puglia dei carabinieri del Ros che hanno dato esecuzione in provincia di Taranto e Brindisi ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 15 persone. Gli indagati sono ritenuti responsabili di appartenere ad un’associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi e munizioni. Il gruppo, che fa capo al clan Flachi Trovato Schettini, era basato a San Giorgio Jonico (Taranto) e comuni limitrofi.L’indagine, che ha preso le mosse dall'operazione Taros del marzo 2021, avrebbe documentato l’operatività del gruppo Lucchese di San Giorgio Ionico (Taranto), dedito al traffico e allo spaccio di stupefacenti in una vasta area della provincia di Taranto. il clan esercitava un controllo pressoché monopolistico del mercato della droga, che spacciavano anche nelle province di Brindisi e Lecce.