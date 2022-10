Questa banca italiana propone la settimana lavorativa corta

Settimana lavorativa corta? Presto in una nota banca italiana questo potrebbe diventare realtà. Stiamo parlando di Intesa Sanpaolo, che annuncia di voler sperimentare, appunto, una diversa organizzazione del lavoro per i propri dipendenti. Si tratterebbe di 9 ore d’ufficio per quattro giorni per un totale di 36 ore. Attualmente invece si viaggia sulle 37,5 ore suddivise su 5 giorni. E lo stipendio non diminuirebbe nemmeno. Se la cosa andasse in porto, Intesa Sanpaolo sarebbe la prima banca italiana ad essere sicuramente molto più flessibile sull’orario di lavoro. Il Sole24ore fa sapere che al momento le sigle sindacali si sono riservate un approfondimento e una verifica legale per il tempo necessario a trovare le soluzioni migliori per i lavoratori. Non è stata ancora formalizzata la proposta. Sarebbe invece solo emersa con i sindacati nel corso della contrattazione dei nuovi accordi di smart working.

