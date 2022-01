Quirinale, Conte: «Casellati? Sarebbe uno sgarbo istituzionale»

(LaPresse) Giuseppe Conte dice no all'ipotesi di Elisabetta Casellati al Quirinale. Per il leader M5s proporre il nome della presidente del Senato «sarebbe uno errore del centrodestra, uno sgarbo istutuzionale». «Nessuno si permetta di dire che il Movimento dice no a Draghi : il Movimento dice sì a Draghi, lo ha detto quasi un anno fa quando il Paese era in ginocchio e oggi la nave è ancora in tempesta», le parole di Conte. «Con Letta non ci sono differenze di valutazione, col fronte progressista stiamo lavorando per un presidente super partes, autorevole», ha aggiunto l'ex premier.