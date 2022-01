Quirinale, Conte: «Fallimento M5S? Di Maio chiarirà sua posizione»

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2022

«Il Movimento 5 Stelle non è Conte e non è Di Maio, è una comunità di iscritti ed è giusto rendere conto del nostro operato. Questo passaggio è statao importante, abbiamo attivato strategia per le elezioni del Presidente. Il risultato ci soddisfa e abbiamo lavorato per un'altra opzione che avrebbe dato una donna al Quirinale, ci abbiamo creduto fino in fondo. Se Di Maio parla di fallimento le chiarirà, era in cabina di regia»; così Giuseppe Conte.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev