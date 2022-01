Quirinale, Conte: «Mattarella è autorevole e super partes, appoggeremo sua rielezione»

(LaPresse) «Sergio Mattarella è una figura autorevole, super partes. Per questo il Movimento 5 Stelle appoggerà la sua candidatura per la rielezione a presidente della Repubblica». Lo ha dichiarato il leader pentastellato Giuseppe Conte, annunciando il voto del Movimento 5 Stelle in Parlamento nell'ottava votazione. «Da parte nostra c'è sempre stato uno sforzo serio, opponendoci a candidature fatte per spaccare il Paese. Il nostro obiettivo era ed è quello di rafforzare la stabilità del governo. È stata una trattativa molto complicata, ma c'era anche serenità perché, nel frattempo, un'opzione rimaneva sul tavolo, Sergio Mattarella. Quella di Mattarella è sempre stata una opzione sul tavolo. Nella nostra comunità è sempre stato apprezzato: giorno dopo giorno è stato sempre più indicato nella nostra comunità, è stato fatto crescere», ha aggiunto Conte.