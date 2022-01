Quirinale, Fontana: «Moratti sarebbe ottima candidata dalle indubbie capacità»

(LaPresse) «Il nome per il centrodestra è sicuramente Berlusconi, io mi auguro ce la possa fare ma le elezioni sono sempre una cosa imponderabile. Ho sempre detto che nel momento in cui Berlusconi non dovesse essere il candidato, credo che la vicepresidente Moratti sia un'ottima candidata». Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo essere stato scelto dal Consiglio Regionale tra i grandi elettori che voteranno il successore del presidente Mattarella. Moratti «avrebbe in più anche il vantaggio di rappresentare una novità, perché sarebbe la prima donna ad essere eletta come Presidente della Repubblica, oltre alle indubbie capacità che ha dimostrato nella sua storia», ha concluso Fontana.